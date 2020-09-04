"السديس" إمام الحرم المكي يمهد لتوظيف الاسلام في "شرعنة" الصلح والتطبيع بين السعودية واسرائيل/ فيديو
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وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 28 حالة، مقابل تسجيل 68 اصابة بالكورونا 55 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2301

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