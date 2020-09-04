خريطة فلسطين المتقلصة و منظمة التحرير

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عقدت الفصائل الفلسطينية يوم أمس اجتماعا لمحاولة توحيد الجهود في ضوء التحديات التي تواجه النضال الفلسطيني.

أدار الاجتماع محمود عباس (أبو مازن) الذي ألقى خطابًا كعادته قاطع قراءته بعد كل جملة بتعليقات غير مكتوبة لذا استغرق الأمر وقتًا أطول من اللازم. كما أظهر خريطة فلسطين المتقلصة نفس التي عرضها في الأمم المتحدة وأماكن أخرى. لم يكن يعلم وربما يعرف القليل من جمهوره أن الخريطة رسمها لأول مرة ابني داني عندما رأينا خريطة تقلص الولايات المتحدة بينما استعمرها الأوروبيون على مراحل وانتهى الأمر بالسكان الأصليين المتبقين في كانتونات.

فيما يتعلق بالجوانب الإيجابية اتفق الجميع على أننا نواجه صراعًا وجوديًا وأن الإمبريالية الأمريكية / الإسرائيلية / الصهيونية تهدد بتصفية قضية فلسطين والسيطرة على العالم العربي والإسلامي وما أبعد. لقد اتفقوا جميعًا على أننا بحاجة إلى تغيير منظمة التحرير الفلسطينية لتمثل جميع الفصائل الوطنية والإسلامية والمستقلين وأصوات الجيل الجديد.

يتفقون جميعًا على أن لدينا نقاط قوة وأن المقاومة مهمة (رغم أن البعض يقول المقاومة الشعبية بالإضافة إلى المقاومة المسلحة بينما البعض المقاومة الشعبية فقط). لكن من حيث التكوين ما زالوا يشكلون لجانًا، ولم يتخذوا أي موقف مفاجئ لأي شخص فلسطيني أو صهيوني أو العالم بأسره.

نعم حددوا مهلة خمسة أسابيع للجنة إصلاح / إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية. لذلك نحافظ على الأمل حيا ولكننا بحاجة إلى تغيير ثوري. سفينتنا تتراجع منذ ثلاثة عقود، وإذا لم تتمكن القيادة من ادارتها، فلا ينبغي لنا التخلي عن السفينة ، ويجب علينا تغيير القباطنة. إذا لم تتقدم قضية ما فالإجابة ليس التخلي عن القضية ولكن تغيير القيادة.

لقد طفح الكيل. واقتراحي هو أن يقول الشعب الفلسطيني لهؤلاء القادة المسنين أنه ما لم تقوموا بإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية بحلول تاريخ معين ، فإننا سنبني منظمة التحرير الفلسطينية الجديدة بأنفسنا بتمثيل المهنيين والشباب والمستقلين وأية فصائل تقبل التغيير.

شباب يطرحون تصوّرات لإعادة بناء منظمة التحرير وتعزيز المشاركة السياسية

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