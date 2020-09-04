اعادة طباعة كتاب صالح عماش: رجال بلا قيادة حول اسرائيل/ فيديو

شبكة البصرة

عقد إتفاق بين أسرة الراحل الفريق الأول الركن صالح مهدي عماش، ممثلاً بإبنه مهدي صالح عماش، ودار آدم للنشر والتوزيع بفرنسا ممثلة بمديرها علي المرعبي، على إعادة طباعة ونشر كتاب الفريق الراحل المعنون “الرجال بلا قيادة حول اسرائيل” الذي صدر قبل نصف قرن ويتناول به أسباب ومجريات نكسة حزيران 1967 ومعززاً بمعلومات وخرائط توضع كل التفاصيل.

إعادة طبع ونشر الكتاب الآن يأتي حتى يطلع هذا الجيل على حقيقة ما جرى بهذه الحرب الكارثية، ولإعادة نشر كتابات الفريق الأول الركن صالح مهدي عماش وإبراز دوره العسكري والوطني والقومي والسياسي.

ولأن الهدف من النشر غير تجاري، فقد تم الإتفاق بين أسرة الفريق الراحل وعلي المرعبي، أن تكون عائدات مبيعات الكتاب مخصصة لأسر شهداء فلسطين، وصيانة وإدامة مقبرة شهداء الجيش العراقي في فلسطين.

من الجدير بالذكر أن الفريق الراحل شارك في حرب 1948 كضابط مدفعية في معارك جنين خاصة.

الكتاب يقع في 130 صفحة من القطع الوسط وسيكون بالأسواق اعتباراً من أول العام المقبل 2021. وحينها سيقام مؤتمر صحفي لتقديم الكتاب مع حفل توقيع.