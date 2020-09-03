وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 38 حالة، ووفاة واحدة، و72 اصابة بالكورونا 69 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2233

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 72 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، منها 69 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2233 .

وتوزعت الإصابات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 69 حالة محليّة منها 41 حالة في محافظة العاصمة عمّان( 31 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و10 حالات تحت الاستقصاء)، و 13 حالة في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و 12 حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و حالتان في محافظة عجلون، تحت الاستقصاء، وحالة في محافظة إربد، مخالطة لمصاب سابق.

كما سجلت 3 حالات خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة ليلة أمس لسبعينية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء 16 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 38 حالة شفاء منها 32 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و5 حالات في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى إجراء 11242 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 861330 فحصاً.

ونوه الموجز الإعلامي إلى أن ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة من هذه الليلة، وتستمرّ لمدّة 24 ساعة، مع الإشارة إلى أن التصاريح الإلكترونيّة لن تكون فعّالة خلال هذه الفترة لحامليها في المحافظتين؛ بينما تستمرّ ساعات حظر التجوّل للمواطنين في بقيّة المحافظات كما هي.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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