مؤسسة التدريب المهني تمدد فترة القبول والتسجيل

مددت مؤسسة التدريب المهني فترة القبول والتسجيل لغاية 24 أيلول الحالي، نظراً للإقبال المستمر للراغبين بالالتحاق بمعاهد المؤسسة.

وقال الناطق الإعلامي للمؤسسة جميل القاضي، في بيان اليوم الخميس، إن مدير عام المؤسسة المهندس زياد عبيدات قرر تمديد القبول والتسجيل الإلكتروني الذي كان مقررا أن ينتهي اليوم، لغاية يوم الخميس الموافق 24 الشهر الحالي، مشيراً الى ان دوام المعاهد سيكون صباح يوم الأحد الموافق 4 تشرين الاول المقبل.

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