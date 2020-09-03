ضبط عدد من المعتدين على رجال الأمن العام في الكرك

اعلنت مديرية الأمن العام أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها افضت لضبط عدد من الأشخاص الذين اعتدوا على رجال الأمن العام اول امس في محافظة الكرك.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الإجراءات الأمنية التي باشرتها مديرية الأمن العام بعد الاعتداء الذي تعرضت له قوة امنية من قبل مجموعة من الأشخاص في محافظة الكرك اول امس اثر حملة امنية لتنفيذ امر الدفاع وإغلاق المحال التجارية قد افضت لضبط عدد من الأشخاص الذين شاركوا بالاعتداء، والبحث ما زال جاريًا عن باقي الأشخاص وبوشرت التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

وقدمت مديرية الأمن العام الشكر لسكان ووجهاء المنطقة لتعاونهم مع رجال الأمن العام ورفضهم واستنكارهم لما جرى من اعتداء وتعدي على رجال الأمن العام اثناء قيامهم بواجبهم.

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