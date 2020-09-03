بدء استقبال طلبات الدراسة بالجامعة الأردنية على أساس التفوق الفني

أعلنت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للدراسة في الجامعة على أساس التفوق الفني للعام الجامعي 2020/2021 للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

واشترطت العمادة، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أن يكون الطالب حاصلا على معدل 65 بالمائة فما فوق، علما أن فترة التقديم تمتد منذ صباح الأحد المقبل وحتى يوم الثلاثاء الثامن من أيلول، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.

كما اشترطت العمادة على الطلبة الراغبين بالتسجيل إحضار كشف علامات الثانوية العامة أو صورة مصدقة عنه، وصورة مصدقة عن شهادة الميلاد، وصورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية، وشهادة حسن سلوك من المدرسة التي أتم فيها الثانوية العامة، صورتين شخصيتين، وشهادة من المدرسة التي درس فيها المرحلة الثانوية تحدد المجلات والأنشطة الفنية التي تميز بها الطالب مصدقة من مديرية التربية والتعليم التي تتبعها المدرسة، شهادة من المركز أو المعهد أو الفرقة المتخصصة مصدقة من الجهات الرسمية التي تتبع لها.

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