الأمن العام يتعهد بضبط المشاركين بالاعتداء على رجاله في الكرك

اعلنت مديرية الأمن العام عن إجراءات فورية وحازمة لضبط كافة الأشخاص الخارجين على القانون ممن شاركوا بالاعتداء على رجال الأمن العام في محافظة الكرك امس.

واوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، امس الأربعاء، ان الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت خلاله مجموعة من الأشخاص يرشقون احدى المحطات الأمنية بالحجارة، قد حدث في محافظة الكرك مساء امس.

واضاف، انه وأثناء قيام قوة امنية بمراقبة تطبيق منع حظر التجول وعمل جولات تفتيشية على المحلات التجارية التي تخالف أمر الدفاع بعدم إغلاق المحال بالساعة العاشرة مساء، قامت مجموعة من الأشخاص بمقاومة القوة ورشقها بالحجارة، وذلك لرفضهم اغلاق المحلات.

وأكد الناطق الاعلامي انه تم التعامل معهم كما جرى تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين شاركوا بالاعتداء، وبوشر بتكثيف البحث عنهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط وإحضار كافة الأشخاص الخارجين على القانون ممن شاركوا بالاعتداء على رجال الأمن العام.

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