9 أيلول موعدا لعودة الطلبة الأردنيين إلى الجامعات المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التوصل لاتفاق مع السلطات في مصر على تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا لرحلة طيران على متن الخطوط الجوية الملكية الأردنية لعودة الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية والموجودين حالياً في الأردن.

وأهابت الوزارة بالطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية والراغبين بالعودة إلى مصر بسرعة حجز تذكرة على متن الرحلة المشار إليها أعلاه ليتمكنوا من الالتحاق بالدراسة وتقديم الامتحانات النهائية في المواعيد المعلن عنها من قبل السلطات المصرية.

واشترطت الوزارة أن يصطحب الطالب معه فحص خلو من الكورونا PCR لم يمض عليه أكثر من (72) ساعة قبل سفره، علماً بأن السلطات المصرية لا تطبق على الطلبة العائدين بروتوكول الحجر الصحي.