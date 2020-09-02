جاتر يعلن اليوم الاربعاء شفاء 46 حالة، مقابل 68 اصابة جديدة بالكورونا 51 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2161

أعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 51 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 2161 إصابة.

وبين الدكتور جابر، خلال إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، من دار رئاسة الوزراء، أن الحالات توزعت على 12 حالة لقادمين من خارج المملكة من الكويت والولايات المتحدة الأميركية وفلسطين وحالة لشخص في إحدى المستشفيات الخاصة قادم من الخارج، فيما توزعت الحالات المحلية على 26 حالة في العاصمة منها 19 لمخالطين و7 حالات يتم الاستقصاء عنها و17 حالة في الزرقاء و4 حالات من محافظة مادبا و2 في البلقاء وحالة مخالطة بجرش، وحالة في العقبة.

وأشار الدكتور جابر إلى تسجيل 46 حالة شفاء جديدة؛ 23 في مستشفى الأمير حمزة، و23 في مناطق العزل، لترتفع حالات الشفاء إلى 1627 حالة.

وأوضح الوزير جابر أن فرق الاستقصاء أجرت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 10847 فحصاً للكشف عن كورونا، ليصل عدد الفحوصات الإجمالية منذ بدء الجائحة إلى 850088.

وبين الدكتور جابر، أنه تم تسجيل أن 756 إصابة محلية منذ يوم الجمعة الموافق 7 آب الماضي، مؤكداً أن عدم مضاعفة الأعداد المصابة تدل على نجاعة الإجراءات الحكومية.

وثمن الدكتور جابر التعاون التام من المواطنين المخالطين مع فرق التقصي الوبائي، بالإضافة إلى الجهود الجبارة التي تقوم بها الفرق والمختبرات الطبية والذين يتناوبون على مدار 24 ساعة يومياً.

ودعا الدكتور جابر المواطنين إلى البُعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

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