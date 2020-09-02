محافظ العاصمة: عزل 9 بنايات بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

قال محافظ العاصمة، الدكتور سعد الشهاب، إنه جرى اليوم الأربعاء عزل 9 بنايات، منها بنايتان في صويلح، وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وأضاف الشهاب في تصريح صحفي، أن البنايات الأخرى تقع في مناطق الكرسي وشفا بدران وماركا الشمالية وجبل النصر والجويدة ونادي السباق وراس العين.

وأكد محافظ العاصمة أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة.

وبين محافظ العاصمة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى البنايات حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.

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