بدء تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء اعتبارا من الثلاثاء المقبل وفقاً لضوابط تضمن السلامة العامة

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن خليّة أزمة كورونا قررت إعادة تسيير الرحلات الجويّة المنتظمة عبر مطار الملكة علياء الدولي، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أيلول الحالي.

وأشار العضايلة خلال إيجاز صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الأربعاء، إلى أن القرار استند إلى ضوابط وشروط تضمن السلامة العامّة والوقاية والاحتراز.

وفيما يتعلّق بالرحلات القادمة من دول مصنّفة وبائيّاً بأنّها (خضراء)، بيّن العضايلة أنّه يشترط فيها أن يكون المسافر قد أمضى آخر (أربعة عشر يوماً) قبل السفر في البلد القادم منها، وأن يحضر شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر ونتيجتها سلبيّة، وإجراء فحص ثانٍ في المطار عند وصوله إلى المملكة على نفقته الخاصّة وينتظر لحين صدور النتيجة، مبينا أنه في حال كانت نتيجة فحصه سلبيّة لا يتمّ حجره مؤسّسيّاً، وإنّما يتمّ الاكتفاء بالحجر المنزلي لمدّة أسبوع.

وبخصوص الرحلات القادمة من دول مصنّفة وبائيّاً بأنّها صفراء، أوضح العضايلة أنّه يشترط أن يحضر المسافر شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من السفر ونتيجتها سلبيّة، وإجراء فحص ثانٍ في المطار عند وصوله إلى المملكة على نفقته الخاصّة، ويتمّ نقله بعد إجرائه الفحص إلى الحجر المؤسّسي لمدّة سبعة أيّام، كما سيتمّ إجراء فحص ثالث في اليوم الخامس أو السادس، مبينا أنه في حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسّسي يتمّ حجره منزليّاً لمدّة أسبوع.

وبشأن الرحلات القادمة من دول مصنّفة وبائيّاً بأنّها حمراء، فيشترط – بحسب العضايلة- إحضار شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من السفر ونتيجتها سلبيّة، وإجراء فحص ثانٍ في المطار عند وصوله إلى المملكة على نفقته الخاصّة، ويتمّ نقله بعد إجرائه الفحص إلى الحجر المؤسّسي لمدّة سبعة أيّام، كما سيتمّ إجراء فحص ثالث في اليوم الخامس أو السادس، مبينا أنه في حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسّسي يتمّ حجره منزليّاً لمدّة أسبوع، ويلتزم خلال هذه المدّة بارتداء الإسوارة الإلكترونيّة.

ولفت العضايلة إلى أن المسافر الذي لا يحضر فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر سيخضع للحجر المؤسّسي لمدّة أربعة عشر يوماً، مؤكدا أن هذه الإجراءات تنطبق على غير الأردنيين الراغبين بالقدوم إلى المملكة، وتطبّق على جميع المعابر الحدوديّة.

وحول الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، بيّن العضايلة أن مغادرتهم متاحة في أي وقت، وبحسب توافر الرحلات للوجهات التي يريدونها، وموافقة الدول المستضيفة على استقبالهم.

وأشار إلى أن وزير النقل سيعلن يوم غدٍ الخميس تفاصيل عودة الرحلات المنتظمة، والبروتوكول الصحّي المتبع، وقائمة الدول المصنّفة بأنّها حمراء أو صفراء أو خضراء؛ مع الإشارة إلى أن هذه القوائم تتغيّر بين فترة وأخرى.

وكانت إدارة عملية خلية الأزمة قد اعلنت، اليوم الاربعاء، عن تسيير رحلات جوية من وجهات مختلفة حسب تصنيفها الوبائي، بعد موافقة وزير الصحة على تسيير هذه الرحلات المتوقع البدء بها قريبا جدا.

وبحسب التعليمات التي أعلنتها خلية الأزمة، ستصنف الدول وبائيا إلى ثلاثة أقسام؛ فيشترط للرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا خضراء، أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها، وإحضار فحص PCR نتيجته سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله إلى المملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ والانتظار حتى صدور النتيجة، وفي حال سلبيتها لا يحجر مؤسسيا، وإنما يكتفي بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.

أما الرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا صفراء، فيشترط أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها، وإحضار فحص PCR نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ ونقل المسافر إلى الحجر المؤسسي لمدة 3 ليال / 4 أيام دون انتظار نتيجة الفحص، وعند إخلائه من الحجر المؤسسي يحجر منزليا لمدة أسبوع.

وفيما يتعلق بالرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا حمراء أو غير واردة في قائمة التصنيف الوبائي للدول، إحضار فحص PCR نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ ونقل المسافر إلى الحجر المؤسسي لمدة 7 ليال / 8 أيام دون انتظار نتيجة الفحص، وإجراء فحص ثالث له في اليوم الخامس أو السادس من الحجر، وعند إخلائه من الحجر المؤسسي يحجر منزليا لمدة أسبوع.

ومن جانبه،قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان إسحق، اليوم الأربعاء، إن المسافر يقوم بالانتظار لمدة ساعتين و10 دقائق لغاية ظهور نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد PCR الذي يتم عمله له فور وصوله المطار.

وأضاف لقناة “المملكة”: “عند وصول المسافر إلى المطار يقوم بإجراء الفحص في مختبر معتمد من قبل وزارة الصحة، والانتظار في صالة مخصصة لغاية ظهور نتيجته”.

وأوضح إسحق أن “قدرة المختبر هي إجراء 6 آلاف فحص في اليوم”، مبيناً أنه سيتم رفع قدرة المختبر إلى 10 آلاف فحص في اليوم خلال أسبوعين من تاريخ فتح المطار.

وأكّد إسحق أن عملية أخذ عينة الفحص من المسافر لا تتجاوز الدقيقتين.