قبل تكريم ماكرون لـ فيروز.. ملوك ورؤساء عرب كرموا نجوم الفن

لا شك أن أغلب الساسة يعرفون قيمة الفن والفنانين، وأهمية وتأثير النجوم الكبار فى الجماهير والشعوب، ولذلك كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حريصا على زيارة السيدة فيروز أيقونة الفن اللبنانى والعربى ومعشوقة الفرنسيين، وكرّمها أعلى تكريم بمنحها أرفع وسام.

تكريم الرؤساء للفنانين الكبار ممتد عبر التاريخ، وكُرم الكثير من الفنانين العرب من قِبَل رؤساء دول، فالفنان الكبير عادل إمام كرمه الملك الحسن الثانى، ومنحه وسام الفنون من الدرجة الأولى، كما كرمه الرئيس التونسى الراحل السبسى ومنحه أعلى الأوسمة فى تونس.

والفنان الكبير محمد صبحى كرمه الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ومنحه وسام الثقافة والفنون، وهو أعلى وسام يمنحه الرئيس لفنان، كما كرم العاهل المغربى الملك محمد السادس الفنان والنجم هانى شاكر، ومنحه الوسام العلوى من درجة قائد، هو والفنان الإماراتى حسين الجسمى، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

تكريمات الرؤساء ومقابلتهم بالفنانين ممتدة عبر التاريخ فقد كرّم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الفنانة الكبيرة أم كلثوم وزارها فى منزلها، وطلب منها القدوم إلى الإمارات وإحياء حفل هناك بمناسبة الأعياد الوطنية، التى شملت عيد الجلوس الخامس للشيخ زايد وبشائر ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة آنذاك.

وكرم أيضا الملك المغربي محمد الخامس كوكب الشرق، بحضور الرئيس، والزعيم جمال عبد الناصر أثناء زيارته لمصر، كما كرم الملك الحسن الثانى العندليب عبد الحليم حافظ وكان يستضيفه دائما فى قصره بالمملكة المغربية، وكان من أصدقائه المقربين، كما كرم أيضا كوكب الشرق فى لقاء حضره موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الذى نال تكريما هو الآخر من ذلك الملك،

كما قابل الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات الفنان محمد عوض وكرمه تكريما خاصا لأعماله التى تسعد الملايين، كما قابل النجم الراحل نور الشريف وكرمه تكريما خاصا.