تحذير.. درجات الحرارة اليوم الأربعاء وغدا وبعده أعلى من معدلاتها الاعتيادية بـ 5-6 درجات في سائر مناطق المملكة

تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة بوجه عام في جميع مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفي ساعات ما بعد الظهر يحتمل تساقط زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة ومختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تعاود درجات الحرارة ارتفاعها يوم غد الخميس بشكل ملموس نتيجة تعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (8-10) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 20، وفي مرتفعات الشراة 33 – 17، وفي مناطق البادية 42 – 24، وفي مناطق السهول 36 – 23، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 41 – 28، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية. –

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