وزارة المياه تضبط اعتداءات على خطوط رئيسة في الموقر

نفذت كوادر وزارة المياه والري وشركة مياه الأردن (مياهنا)، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في لواء الموقر.

وقالت الوزارة في بيان: ان الحملة أزالت اعتداءات على خطوط مياه رئيسة من قبل عدد من الأشخاص لسحب مئات الأمتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مياه.

واعدت كوادر الوزارة الضبوطات بالواقعة، وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وثمنت الوزارة جهود كوادر الأمن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، واسناد المواطنين الذين يبلغون عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامات المالية.

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