هنية يصل بيروت لحصور اجتماع “الفيديو كنفرنس” للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سينعقد بعد غد

ذكر مراسل قناة الميادين أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية سيعقد في موعده، يوم بعد غد الخميس في بيروت، بعد تذليل العقبات التي أدت لإلغائه، كما ويتزامن اجتماع الأمناء العامين للفصائل مع آخر يجري في رام الله.

وسيعقد الاجتماع عبر “الفيديو كنفرنس” بين رام الله وبيروت، يوم الخميس ، بحضور الفصائل الفلسطينية والرئيس محمود عباس، والأمناء العامين لحركتي “حماس” و”الجهاد الاسلامي”.

وكانت مصادر فلسطينية قد تحدثت عن إلغاء اجتماع الأمناء العامين في بيروت، أمس الاثنين، قبل أن يعاد تأكيده اليوم.

وأفادت مصادر الميادين أن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، يصل بيروت الليلة، استعداداً للمشاركة في المؤتمر.

وكان رئيس الدائرة السياسية في حركة “الجهاد الاسلامي” محمد الهندي، قد أكد أن “الاجتماع الذي سيعقد للأمناء العامين له هدف ورؤية لوضع استراتيجية وطنية”.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاجتماع سيبحث مجموعة من النقاط أبرزها “البرنامج السياسي، وتداعيات صفقة القرن، والتطبيع، والوضع الفلسطيني الداخلي”.

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم: إن اجتماع الرئيس محمود عباس، مع الأمناء العامين للفصائل، يحمل أهمية كبيرة، لأنه يأتي في ظروف نحن في أمس الحاجة لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

وأكد عبد الكريم، أن الرئيس سيفتتح حواراً وطنياً بمشاركة الأمناء العامين للفصائل، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مضيفاً أن الاجتماع، سيكون مدخلاً لعملية متواصلة من الحوار الوطني، على أن تفضي إلى التوافق الكامل على برنامج سياسي.

كما أكد عبد الكريم، أن الاجتماع، سيفتح الطريق لإنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الكل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، باعتباره الرد البليغ على المحاولات الجارية لتهميش قضية شعبنا، وتجاوز حقوقه.