يا اهلا بالمدارس.. 2.145 مليون طالب يعودون اليوم الى المدارس الحكومية والخاصة والأونروا والثقافة العسكرية
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جرينتش+2 08:59
شوف تفرج يا سلام.. مصطفى أديب رئيسا..لحكومتهم!

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