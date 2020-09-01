وفقا لـ "الميادين".. البحرين تمنع إدراج موضوع "رفض التطبيع" بالجامعة العربية، وتهدد بوضع بند مؤيد للتطبيع وصفقة القرن
أهم العناوين
جرينتش+2 11:14
التعليم العالي تخفض حجر الطلبة القادمين من الخارج لاسبوع/ رابط

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني