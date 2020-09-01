إعادة تشكيل لجنة صياغة حقوق الإنسان

قرر رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز إعادة تشكيل لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة مقررا للجنة، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، وغدير اسكندراني من رئاسة الوزراء سكرتيرة للجنة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة