وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 43 حالة، مقابل 68 إصابة جديدة بالكورونا 46 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2034
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وفقا لـ “اسرائيل اليوم”.. الإمارات تنشئ بمشاركة اسرائيل قواعد في جزيرة سقطرى اليمنية للتجسس على ايران والحوثيين

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