وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 43 حالة، مقابل 68 إصابة جديدة بالكورونا 46 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2034
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جرينتش+2 07:52
وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 43 حالة، مقابل 68 إصابة جديدة بالكورونا 46 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2034

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