وزارة العمل تتلقى 47 ألف شكوى حول الأجور وإنهاء الخدمات

قدم وزير العمل، نضال فيصل البطاينة ايجازا صحفيا، اليوم الإثنين في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، تناول فيه عددا من القضايا والجهود التي بذلتها الوزارة ومنها نتائج بعض حملات التفتيش الموجهة على بعض القطاعات لضبط سوق العمل في ظل جائحة كورونا، معلومات خاصة بالعمالة الوافدة التي سجلت لمغادرة أراضي المملكة نهائيا في ظل جائحة كورونا، قرارات جديدة بخصوص تجديد تصاريح العمالة الوافدة لمدة معينة وفي مهن محددة.

وبالنسبة لشكاوى انهاء خدمات العاملين وتأخر دفع أجورهم واجراءات الوزارة بهذا الشأن، قال الوزير إن الوزارة استقبلت منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا ولغاية يوم أمس 47 ألف و323 شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال، وذلك عبر منصة حماية وغرفة المتابعة والسيطرة، حيث وبلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى إنهاء خدمات وتأخير أجور خلال هذه الفترة 10 آلاف و811 منشأة بعدد عاملين بلغ 330 ألف و452 عامل وعاملة.

وحول نتائج ومخرجات كل هذه الجهود، قال الوزير إنه بجهود فرق التفتيش ورقابتها على تطبيق أمر الدفاع 6 والبلاغات الصادرة بموجبه ووعي القطاع الخاص التزمت 6 ألف و841 منشأة بدفع الاجور من أصل 7 آلاف 590 منشأة متأخرة عن دفع الأجور أي بنسبة 90%، حيث عالج ذلك شكوى 315 ألف و970 عامل.

وأضاف البطاينة أن عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم بلغ (6 الاف و356) عامل تم التعامل مع هذه الحالات على النحو الآتي: تمت اعادة 4 آلاف و141 منهم الى عملهم تنفيذا لأوامر الدفاع منهم الفين و51 تم انهاء خدمات بشكل قانوني غير مخالف لأوامر الدفاع و164 حالة لا زالت تحت التحقق والمراجعة والمتابعة، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتحويل 482 مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها.