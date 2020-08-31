المطربة اصالة تتهم طليقها بالخيانة وتنسى خيانتها لبلدها سوريا

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري عبر حسابها الخاص على “تويتر” تغريدة تضمنت بعض الكلمات من إحدى أغنيات ألبومها الجديد “لا تستسلم”، لتشويق جمهورها للألبوم.

وكتبت أصالة: “الخيانة شكلها عندك وراثة.. وأنا طلّقت غرامك بالثلاثة.. يوم لي”.

وعلى الفور ربط الجمهور بين التغريدة والأحداث التي مرت بأصالة في الفترة الماضية، حيث أكد الكثيرون أنها تقصد بكلماتها شخصاً بعينه، خاصة أن أغلب منشوراتها خلال الفترة الماضية تتحدث عن الخيانة.

وكانت أصالة نشرت على “إنستغرام” مقطع فيديو يحتوي على جزء من أغنيتها الشهيرة “مبقاش أنا” وعلقت على الفيديو بكلمات المقطع الذي تغنيه، حيث أثارت الجدل بين جمهورها الذي تساءل هل توجه تلك الكلمات كرسالة لطليقها طارق العريان، خاصة بعد إعلانه مؤخراً عن وجود قصة عاطفية في حياته وأنه يستعد للزواج.