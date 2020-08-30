ياسمين صبرى تشرك جمهورها في وقائع اجازتها باليونان

تقضى النجمة المصرية الجميلة ياسمين صبرى عطلتها الصيفية هذه الايام فى اليونان، وقد احبت ان تشرك جمهورها بأكثر من إطلاله لها خلال الإجازة الصيفية وحازت إطلالاتها على إعجاب جميع متابعيها.

كما تحرص النجمة ياسمين صبرى على مشاركة متابعيها وجمهورها، عبر حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا من حين لآخر بجلسة تصوير جديدة لها تبرز جمالها وأنوثتها، وأخرى وهى تمارس رياضتها المفضلة داخل صالات الجيم التى تواظب عليها باستمرار.

وتحافظ ياسمين صبرى بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على “إنستجرام”، حيث تتنوع أنشطة ياسمين الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجرى، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها.

وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.