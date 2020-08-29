مطلوب الحذر والانتباه.. اجواء حارة ومرشحة لمزيد من الارتفاع في جميع مناطق المملكة اليوم وغدا وبعده
أهم العناوين
جرينتش+2 10:30
ناجي العلي الغائب الحاضر

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني