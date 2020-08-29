تعليق قدّاس الأحد في عدة كنائس بمختلف احياء عمان غدا

في ضوء استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة بفيروس كورونا المستجدّ في بعض مناطق العاصمة عمّان، وبهدف حماية المصلّين ومرتادي أماكن العبادة؛ تقرّر تعليق إقامة قدّاس الأحد والشعائر الدينيّة ليوم غد في الكنائس الواقعة في مناطق لواء ماركا، والأشرفيّة، والمصدار، ووسط البلد، وجبل التاج.

وستقوم الحكومة بالتنسيق مع مجلس رؤساء الكنائس لتنفيذ القرار الذي يأتي تطبيقاً للآليّة الجديدة التي تتّبعها الحكومة، والتي تقوم على تعليق بعض الأنشطة وإغلاق بعض القطاعات في المناطق التي ينتشر فيها الوباء بديلا عن سياسة الإغلاق الشامل، بهدف التكيّف والتأقلم مع الظروف الصحيّة.

وفيما يتعلّق ببقيّة الكنائس ودور العبادة في المملكة، ستبقى إقامة الصلوات والشعائر الدينيّة كالمعتاد، مع التأكيد على ضرورة اتّباع جميع إجراءات الوقاية والسلامة الصحيّة، كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والابتعاد قدر الإمكان عن المخالطة والتجمّعات التي قد تسهم في نقل العدوى.

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