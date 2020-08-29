القائمة الكاملة باسماء القضاة المشمولين بقرار تمديد انتدابهم

قرر المجلس القضائي تمديد انتداب عدد من القضاة لمدة ثلاثة اشهر، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس القضائي / رئيس محكمة التمييز، استنادا لاحكام قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته.

والقضاة الذين جرى تمديد انتدابهم هم :

1- رئيس محكمة الجمارك الابتدائية القاضي السيد/ ماجد حسين العفيف قاضياً لدى محكمة استئناف الجمارك من تاريخ 15/9/2020 بالإضافة لعمله.

2- مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي الدكتور/ عبد الإله حجازي العساف مساعداً لنائب عام الجنايات الكبرى من تاريخ 9/9/2020 بالإضافة لعمله.

3- مساعد نائب عام الجنايات الكبرى القاضي السيد/ بكر صالح القرعان مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى من تاريخ 2/9/2020 ومساعداً لرئيس النيابة العامة من تاريخ 30/9/2020 بالإضافة لعمله.

4- مدعي عام الضريبة القاضي السيد/ محمد سليمان عوجان مساعداً للنائب العام الضريبي من تاريخ 1/9/2020 بالإضافة لعمله.

5 – مدعي عام الرصيفه القاضي السيد/ يحيى صالح الزواهره مدعياً عاماً للتحقيق في قضايا الأحداث من تاريخ 2/9/2020 بالإضافة لعمله.

6- مدعي عام عجلون القاضي السيد/ مهند ‘محمد علي’ الخوالده مساعداً للنائب العام في اربد من تاريخ 16/9/2020 بالإضافة لعمله.

7- قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ علي ممدوح أبو حيانه رئيساً للتنفيذ لدى محكمة معان الابتدائية من تاريخ 15/9/2020 بالإضافة لعمله

8 – مدعي عام الجمارك القاضي السيد/ محمد مسند أبو تايه مدعياً عاماً لدى محكمة معان الابتدائية من تاريخ 4/9/2020 بالإضافة لعمله.

9- مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ أحمد عابد بصبوص مدعياً عاماً للتحقيق في قضايا الأحداث من تاريخ 2/9/2020 بالإضافة لعمله.

10- مدعي عام العقبة القاضي السيد/ عادل عبد الغني الجعافره مساعداً للنائب العام في معان من تاريخ 17/9/2020 بالإضافة لعمله.

11- مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/ محمد ضيف الله الجزازي مساعداً للنائب العام في عمان من تاريخ 2/9/2020 بالإضافة لعمله.

12- قاضي محكمة صلح العقبه السيد/ انور فايز اللوزي قاضياً لدى محكمة العقبة الابتدائية من تاريخ 5/9/2020 بالإضافة لعمله.

13- قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية السيد/ جمال مزعل الهويمل قاضياً لحكم الأحداث لدى محكمة أحداث الطفيلة من تاريخ 30/9/2020 بالإضافة لعمله.

14- مدعي عام سحاب القاضي السيد/ عارف علي أبو عليم مدعياً عاماً للتحقيق في قضايا الأحداث من تاريخ 18/9/2020 بالإضافة لعمله.

15- قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/ عمر علي خريسات قاضياً لدى محكمة بلدية الشونة الجنوبية من تاريخ 1/9/2020 بالإضافة لعمله.

16- قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية السيد/ موسى أحمد الحسنات رئيساً للتنفيذ لدى محكمة الطفيلة الابتدائية من تاريخ 23/9/2020 بالإضافة لعمله.

17- رئيس تنفيذ محكمة الرمثا الابتدائية القاضي السيد/ محمد سامح الشريده قاضياً للصلح لدى محكمة الرمثا الابتدائية من تاريخ 1/9/2020 بالإضافة لعمله.

18- قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ أيمن سليم الشوره قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية من تاريخ 22/9/2020

19- قاضي تنفيذ محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ خالد شيتوي القريات قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية من تاريخ 15/9/2020 بالإضافة لعمله.

20- قاضي محكمة صلح الطفيلة السيد/ رامي فرحان الزيدانين قاضياً للتنفيذ لدى محكمة الطفيلة الابتدائية من تاريخ 23/9/2020 بالإضافة لعمله.

21- قاضي محكمة صلح دير علا السيد/ سعد بشار التل قاضياً لدى محكمة بلدية معدي الجديدة من تاريخ 1/9/2020 بالإضافة لعمله

22- قاضي محكمة صلح الكرك السيدة/ مرام جمعه الأغوات قاضياً لدى محكمة بلدية الكرك من تاريخ 2/9/2020 بالإضافة لعملها.

23- قاضي محكمة صلح دير علا السيد/ خلدون جلال غنيمات قاضياً لدى محكمة بلدية دير علا من تاريخ 2/9/2020 بالإضافة لعمله.

24- قاضي محكمة صلح الشوبك السيد/ الفيصل سلطي الذياب مدعياً عاماً للتحقيق في قضايا الأحداث من تاريخ 4/9/2020 بالإضافة لعمله.

25- قاضي محكمة صلح السلط السيد/ زيدون صالح خريس قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية وقاضياً لجنح الأحداث من تاريخ 19/9/2020 بالإضافة لعمله.

26- قاضي صلح أحداث عمان السيد/ سلامه أحمد الحوامده قاضياً للتنفيذ الحكم لدى محكمة أحداث عمان من تاريخ 16/9/2020 بالإضافة لعمله.

27- قاضي محكمة صلح الأزرق السيد/ غالب صيتان الماضي قاضياً لدى محكمة بلدية الأزرق من تاريخ 10/9/2020 بالإضافة لعمله.

28- قاضي محكمة صلح القويره السيد/ أحمد زياد خليل قاضياً لدى محكمة صلح العقبة من تاريخ 5/9/2020 بالإضافة لعمله.

29- قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ رأفت سعيد ياسين قاضياً لدى محكمة بلدية الزرقاء من تاريخ 1/9/2020 بالإضافة لعمله.

30- قاضي محكمة صلح جرش السيدة/ رهام محمود اسماعيل قاضياً لدى محكمة بلدية جرش من تاريخ 1/9/2020 بالإضافة لعملها.

31- قاضي محكمة صلح ناعور السيد/ سليمان بركات البخيت قاضياً لدى محكمة بلدية ناعور من تاريخ 1/9/2020 بالإضافة لعمله.

32- قاضي محكمة صلح البتراء السيد/ عارف كامل جماحنه قاضياً لدى محكمة سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي من تاريخ 1/9/2020 ومدعياً عاماً للتحقيق في قضايا الأحداث من تاريخ 4/9/2020 بالإضافة لعمله.