سهى عرفات: السلطة تعتبرني خائنة ولكني سافضح قادتها بما كتبه عنهم أبو عمار في مذكراته الموجودة بحوزتي/ فيديو
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جرينتش+2 03:24
الشعب المصري معذور فى عدم الحضور، فلا يجوز إحالته للنيابة (يا سيادة المستشار)!

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