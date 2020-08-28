وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 3 حالات، مقابل 68 إصابة جديدة بالكورونا 62 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1869
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السلطات السعودية تحدد موعد محاكمة الفلسطينيين والاردنيين المعتقلين لديها منذ 16 شهرا بتهمة دعم المقاومة

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