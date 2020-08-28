السلطات السعودية تحدد موعد محاكمة الفلسطينيين والاردنيين المعتقلين لديها منذ 16 شهرا بتهمة دعم المقاومة

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية مواعيد جلسات محاكمة عدد من الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين منذ أكثر من سنة بتهمة دعم المقاومة.

وقال حساب “معتقلي الرأي”، في تغريدة على “تويتر” اليوم الجمعة إن بدء المحاكمات سيكون “اعتباراً من مطلع شهر صفر المقبل”، دون تحديد موعد بعينه.

وتابع: “بدورنا نؤكد على بطلان هذه المحاكمات حيث إن الاعتقال في الأصل ليس له أية أسباب قانونية”.

ومؤخرا، شددت السلطات السعودية الخناق على المعتقلين الفلسطينيين في المملكة الذين تم اعتقالهم منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، بذريعة جمعهم تبرعات لصالح ابناء المناطق الفلسطينية.

ويعتبر هذا التضييق السعودي ومنع الزيارات عن المعتقلين الفلسطينيين، بمثابة رفض للنداءات التي أطلقتها حركة “حماس” مؤخرا لإطلاق سراحهم.

وبدا واضحا أن السلطات السعودية لا تزال ترفض جميع الوساطات التي طلبت حركة حماس منها التدخل مؤخرا، من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين قبل حلول شهر رمضان، ثم طالبت بإطلاق سراحهم قبل حلول عيد الفطر.

وفي وقت سابق، عرض زعيم حركة “أنصار الله” “عبدالملك الحوثي”، إطلاق سراح جنود سعوديين وقعوا بقبضة فصيله خلال القتال في اليمن، مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وقبل أيام زاد الحوثي من العرض، ليصل إلى طيارين اثنين وتسعة ضباط وجنود سعوديين.

وقد رحبت حركة حماس بمبادرة الحوثي، وقالت في بيان أصدرته: “نقدر عاليا روح التآخي والتعاطف مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته، ونعبر عن شكرنا على هذا الاهتمام والمبادرة”.