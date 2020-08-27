وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 9 حالات، مقابل 45 إصابة جديدة بالكورونا 39 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1801

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، منها 39 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1801.

وقد توزعت الإصابات الجديدة حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 39 حالة محليّة جاءت تفاصيلها كما يلي: 28 حالة في محافظة العاصمة عمّان (23 حالة منها مخالطة لمصابين سابقين و5 حالات تحت الاستقصاء)، و 10 حالات في محافظة البلقاء مخالطة لمصابين سابقين، وحالة في محافظة إربد مخالطة لمصاب سابق.

كما سجلت 6 حالات خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (4 من السعوديّة و2 من الإمارات).

وأشار الموجز إلى تسجيل 9 حالات شفاء منها 5 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و4 حالات في المنطقة الخاصّة لعزل المصابين في البحر الميّت، لافتا إلى إجراء 13950 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 791172 فحصاً.

وحسب الموجز الإعلامي، تبدأ ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة من هذه الليلة، وتستمرّ لمدّة (24) ساعة، منوها إلى أنّ التصاريح الإلكترونيّة لن تكون فعّالة خلال هذه الفترة لحامليها في المحافظتين؛ بينما تستمرّ ساعات حظر التجوّل للمواطنين في بقيّة المحافظات كما هي.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة بشكل غير مسبوق، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.