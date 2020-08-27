مرشح تونسي “كفيف” لمنصب وزير ثقافة يتعفف عن تسلمه

قرّر رئيس الحكومة التونسية المكلف “هشام المشيشي”، الخميس، التخلي عن مرشحه لتولي وزارة الشؤون الثقافية “وليد الزيدي”؛ بسبب تصريحات للأخير أعلن فيها “تعففه عن تحمل المنصب”.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للمشيشي، تلقت وسائل الاعلام نسخا منه.

وقال رئيس الوزراء المكلف إنه “تقرّر التخلي عن وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة وسيتم تعويضه بشخصية أخرى”.

وشدد “المشيشي” على أنه “لا مجال للتردّد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني”.

والأربعاء، نشر المرشح لمنصب وزير الثقافة في حكومة “المشيشي”، “وليد الزيدي” (كفيف)، تدوينة عبر “فيسبوك”، قال فيها إنه “يتعفف عن المنصب ويكتفي بمهمته كأستاذ جامعي”، قبل أن يتراجع عن ذلك ويكتب أنه “قد يتعفف” عن المنصب المذكور.

والإثنين، أعلن رئيس الوزراء المكلّف، عن تشكيلة حكومة كفاءات مستقلة تضم 25 وزيرا و3 كتاب دولة، خلال مؤتمر صحفي بقصر الضيافة بقرطاج بالعاصمة تونس.

وقال “المشيشي”، خلال المؤتمر، إن حكومته “حكومة كفاءات مستقلة ستنكب على العمل على استحقاقات التونسيين العاجلة”.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، كلف الرئيس “قيس سعيد”، “المشيشي” بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.