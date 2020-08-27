رحيل الفنانة ثريا جبران سيدة المسرح/ وزيرة الثقافة في المغرب

نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الفنانة المغربية ثريا جبران، وزيرة الثقافة السابقة.

فقد أصدقت النقابة بياناً جاء نصه: “تتقدم جموع فنانى جمهورية مصر العربية بخالص التعازى للشعب المغربى الشقيق فى رحيل أحد عمالقة رموز الإبداع المسرحى فى الوطن العربى الفنانة القديرة “ثريا جبران” التى تلقدت العديد من المناصب وعلى رأسها وزيرة الثقافة المغربية.

وأضاف البيان: “وتعد الفنانة الراحلة سيدة المسرح الأولى فى المغرب العربى تلك السيدة التى تركت عظيم الأثر فى وجداننا بمحبتها وعشقها لفنانى مصر والوطن العربى.. اللهم تغمدها بواسع رحمتك وألهمنا فى فراقها الصبر والسلوان.

وتوفيت ثريا جبران عن عمر ناهز 68 عاما، وهى احدى قامات المسرح المغربى حيث بدأت مشوارها مبكرا وعاشت مرحلة التوهج الفنى أواخر الثمانينات والتسعينات، وساهمت فى تأسيس فرق مثل “مسرح الشعب” و”مسرح الفرجة” و”مسرح الفنانين المتحدين”، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام الاستحقاق الوطنى ووسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب.

من مسرحياتها “حكايات بلا حدود” و”نركبو الهبال” و”بوغابة” و”النمرود فى هوليوود” و”امرأة غاضبة” و”جنان الكرمة” و”خط الرجعة” و”العين والمطفية” و”عود الورد”، تولت منصب وزيرة الثقافة فى المغرب فى الفترة من 2007 إلى 2009 بحكومة عباس الفاسى.