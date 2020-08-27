عقوبة لم تشهدها البلاد من قبل.. محكة نيوزيلندية تحكم على سفاح المسجدين بالسجن مدى الحياة دون اي افراج / فيديو
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جرينتش+2 11:34
أميركا.. دعوات لتدخل القوات العسكرية لتنفيذ انتقال السلطة بعد الانتخابات

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