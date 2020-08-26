مقتل إسرائيلي متأثرًا بجراحه طعنًا قرب تل أبيب على يد فلسطيني من محافظة نابلس بالضفة المحتلة

اعلنت الشرطة الاسرائيلية القاء القبض على شاب فلسطيني بحوزته تصريح عمل في مدينة بيتح تكفا المجاورة لتل ابيب، بعد ان اقدم على طعن شاب اسرائيلي بأداة حادة وتسبب له باصابات وصفت ببالغة الخطورة، توفي على اثرها لاحقا في المستشفى.

ولم يتم الاعلان لغاية الآن عن اسباب وطبيعة هذا العمل وما هي خلفيته، اكان على خلفية قومية ام جنائية.

غير ان المعلومات المتوفرة تفيد بأن مرتكب الجريمة شاب فلسطيني في الـ 46 من العمر وهو من قرية في قضاء نابلس في الضفة الغربية، بينما الاسرائيلي الذي توفي نتيجة الطعن في الـ 39 من عمره.

وبحسب المعلومات المتوفرة لقوات الامن الاسرائيلية فان المشتبه لا ينتمي لاي فصيل فلسطيني، ويحمل تصريح عمل باسرائيل، وبدون اي خلفية أمنية. فيما أشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إلى أن اسم منفذ العملية هو “خليل عبد الخالق محمد دويكات”.

هذا ولا زالت الشرطة تجري التحقيق في الواقعة بعد ان رفعت الادلة من ساحة الحدث، دون الاعلان حتى الآن عن طبيعة هذه العملية اكانت جنائية ام على خلفية قومية.

وتأتي هذه العملية في اليوم الذي نشر فيه رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو تغريدة له على تويتر تباهي فيها بعدم وجود أي قتيل إسرائيلي بالعمليات خلال السنة العبرية الفائته وأن ذلك يشكل سابقة لم تتكرر منذ 56 عام.