تسجيل قرابة 20 إصابة جديدة بالكورونا صباح اليوم الاربعاء

قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان اسحاق، ان الوزارة قد تسلمت حتى الساعه العاشرة من صباح اليوم الأربعاء نتائج ايجابية قرابة من 20 حالة مصابة بفيروس كورونا جرى اخذ عينات منهم منذ مساء الثلاثاء لكونهم مخالطين، والنتائج تتوالى فور ظهورها.

واوضح عدنان في تصريح لقناة رؤيا ان الوزارة قد توسعت، من خلال تقصي الفرق الوبائية، باخذ العينات لمخالطين من الحلقة الاولى الثانية والثالثة وصلت حتى 10 الاف عينة .

واشار الى ان الوضع ومنذ تاريخ 7 من آب الجاري بدا بتسجيل ارتفاع باعداد الاصابات يوما بعد يوم حتى سجلت امس الثلاثاء 77 اصابة .

ولفت الى ان الوزارة قامت بنقل عدد من المصابين بفيروس كورونا ولم تظهر عليهم اعراض او ممن كانت اعراض الاصابة خفيفة الى كرفانات البحر الميت، فيما نقل اصحاب الاعراض الظاهرة الى مستشفى الامير حمزة.