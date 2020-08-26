اجواء صيفية حارة في اغلب المناطق اليوم وغدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الاربعاء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الخميس صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتأثر المملكة يوم الجمعة بكتلة هوائية حارة حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27 وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.