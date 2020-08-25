القبض على 6 متورطين بقضايا مخدرات في الرمثا وضبط اسلحتهم

ألقت إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة، خلال حملة أمنية على عدد من مروجي المواد المخدرة في لواء الرمثا.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر من إدارة مكافحة المخدرات واثر جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا ترويج وحيازة المخدرات في لواء الرمثا، نفذوا اليوم عدة مداهمات لاماكن تواجدهم، مضيفا ان الحملة الامنية افضت لالقاء القبض على ستة اشخاص، بينهم شخصان مصنفان بالخطيرين والمسلحين وبحق احدهما 42 طلباً امنياً، وضبط بحوزتهما 3 كيلوغرامات من مادة الحشيش الصناعي، و1400 حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية، فيما ضُبِطَ بحوزة الباقين كمياتٌ متفرقة من المواد المخدرة وسلاحٌ ناري.

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