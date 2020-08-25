ارتفاع اليوم وانخفاض غدا.. أجواء صيفية حارة في أغلب المناطق

يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في البادية والأغوار والعقبة والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خلال اليومين المقبلين صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية والأاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 19، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.