وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 15 حالة، ووفاتين ، و30 إصابة جديدة بالكورونا 28 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1639

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 30 إصابة بكورونا في المملكة اليوم الاثنين 28 إصابة منها محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1639.

وبين الدكتور جابر خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس في دار رئاسة الوزراء أن الحالات توزعت على حالتين لقادمين من خارج المملكة من السعودية والولايات المتحدة الأميركية، فيما توزعت الإصابات المحلية على النحو الآتي: 20 إصابة في العاصمة لمخالطين، و5 إصابات مجهولة المصدر يتم الاستقصاء عنها، و3 حالات في الزرقاء، مشيرا إلى أن مجموع الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة 7 آب وحتى اليوم بلغ 320 إصابة، فيما سجلت 15حالة شفاء وبقي تحت العلاج 296حالة. وسجلت حالتا وفاة إحداهما لسيدة تبلغ من العمر 99عاما، ورجل من جنسية عربية وصل بطائرة خاصة بحالة سيئة، مشيرا الى أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم 7468 فحصا ليصل عدد الفحوصات الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 752568.

واكد الدكتور جابر ان فرق الاستقصاء الوبائي تقوم بثلاثة اضعاف الجهد المطلوب في التنقل ونقل العينات ومتابعة المخالطين، مثمنا الجهود الجبارة التي تقوم بها الفرق والمختبرات الطبية والذين يتناوبون على مدار 24 ساعة يوميا.

وفي رد على سؤال الصحفيين حول اللقاح الاماراتي ومشاركة متطوعين من الاردن في تجربته، اكد الدكتور جابر ان الاردن يشارك الامارات علميا بـ 500 متطوع ضمن المرحلة الثالثة، ويقوم عدد من خبراء الاوبئة الأردنيين بتقييم اللقاح ومدى تأثيره.

وأشار وزير الصحة الى ان الاردن وقع مع مجموعة شركات بريطانية واميركية وصلت للمراحل المتقدمة في انتاج اللقاح، بالإضافة الى التواصل مع الحكومة الروسية واخذ معلومات كافية حول اللقاح الروسي.

الى ذلك، بين جابر ان الاجراءات المعتمدة لفتح المطار جاهزة بانتظار قرار على مستوى الدولة، مشيرا الى أن اعتماد تقييم الدول حسب الالوان الاخضر والاصفر والاحمر يتم تحديثه كل اسبوعين حسب الوضع الوبائي في تلك الدول.

وأوضح الوزير ان الحديث عن مرحلة معينة من مراحل الفيروس غير مهم، فالمهم هو جوهر الاجراءات المتبعة في محاربة الفيروس، مشيرا الى ان الجهود المبذولة والتزام الكثير من المواطنين عمل على تسطيح المنحنى الوبائي مع امكانية الوصول للحالة الصفرية مجددا.

وفيما يخص المصفوفة قال وزير الصحة، ان الحكومة تجاوزتها وتنظر الى مصلحة المواطن الاقتصادية والاجتماعية مع الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا الدكتور جابر المواطنين الى الامتناع عن المشاركة في التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام تطبيق بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات، وتحميل تطبيق أمان الذي يساعد فرق التقصي الوبائي في حصر المخالطين.