محافظ العاصمة: عزل 16 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب انه قد جرى اليوم الإثنين عزل 16 بناية، 6 منها في سحاب وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب ان هذه البنايات تقع في مناطق الموقر وجبل النصر وماركا الجنوبية والمنارة وحي نزال وصويلح/ الحي الشرقي والدوار الثالث باتجاه المهاجرين وجبل النظيف والقويسمة وقرب دوار الجمرك.

وأكد محافظ العاصمة انه تم تعقيم البنايات لمنع انتشار العدوى بحسب البروتوكول الصحي المعتمد.

وأوضح انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات، لافتا إلى أن البنايات ستبقى تحت الحجر حتى ظهور نتائج فحص العينات.