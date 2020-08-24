وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 15 حالة، ووفاتين ، و30 إصابة جديدة بالكورونا 28 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1639
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جرينتش+2 08:49
عنقود بالونات غزاوي يحمل عبوة ناسفة يغزو قاعدة لسلاح الجو الاسرائيلي، وطائرات العدو ترد / فيديو

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