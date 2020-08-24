عنقود بالونات غزاوي يحمل عبوة ناسفة يغزو قاعدة لسلاح الجو الاسرائيلي، وطائرات العدو ترد / فيديو

ما زالت البالونات الحارقة المنطلقة من قطاع غزة تهطل على مستوطنات الغلاف الصهيونية، فقد سقط في قاعدة لسلاح الجو الاسرائيلي بجنوب البلاد قبل ظهر اليوم عنقود بالونات مربوطة به عبوة ناسفة. ويقوم خبيراء متفجرات بإبطال مفعولها.

وبالقرب من القرية التعاونية نير عام تعكف فرق من المطافئ على اخماد حريق اندلع بفعل بالون مفخخ.

وكان قد عُثر صباح اليوم على عنقود بالونات مفخخة في منطقة خالية قرب مدينة رهط جنوب البلاد.

ومن جانبها، قصفت طائرات ودبابات الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين مواقع وبنية تحتية تحت الأرض تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكانت البالونات الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية قد تسببت باشتعال 28 حريقا على مدار اليوم.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي انه في اعقاب ذلك أوقفت اسرائيل ادخال المركبات والسيارات الى اسرائيل جراء استمرار إطلاق البالونات، وهدد مسؤول في حماس ان استمر الحصار فإننا “نقترب من انفجار”.

من ناحيته، قال مشير المصري المسؤول في حماس في تطرقه الى التصعيد على الحدود مع القطاع: “ان لم تلتزم اسرائيل بكسر الحصار عن قطاع غزة- فان الاوضاع في غزة ذاهبة نحو انفجار”.

العثور على عنقود من البالونات الحارقة المنطلقة من قطاع غزة قرب مدينة رهط في النقب. pic.twitter.com/aD3HjalWek — مكان الأخبار (@News_Makan) August 24, 2020