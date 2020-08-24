شطارة.. اخفاء الاجهزة الخلوية تحت حزم الملوخية

احبطت فرق مكافحة التهريب التابعة لدائرة الجمارك، محاولة تهريب 25 ألف قطعة اكسوارات لأجهزة خلوية.

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك عماد نصير في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن العملية جاءت بعد الاشتباه بوسيلة نقل “بكب” في إحدى ضواحي عمان كانت محملة “بمادة الملوخية” للتمويه من اجل اخفاء المهربات وايصالها إلى السوق المحلي.

وأضاف أن محضرا أصوليا نظم بالمضبوطات، والتحفظ عليها لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركية، واتخاذ الإجراء القانوني بحق المهرب.

وإشار إلى أن الدائرة ضمن خطتها الاستراتيجية في مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة حققت تطورا ملموسا في عملية الرقابة والمتابعة، ووصلت لمراحل متقدمة في مكافحة التهريب محليا وإقليميا باعتماد الأساليب الحديثة والتقنيات التكنولوجية المتطورة.

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