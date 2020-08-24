بعد خراب مالطا.. الإمارات تلغي لقاءها مع إسرائيل وامريكا احتجاجا على تصريحات نتنياهو بشأن صفقة الطائرات

القدس – سبوتنيك.

قررت دولة الإمارات، اليوم الإثنين، إلغاء لقاء ثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة احتجاجا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضد صفقة بيع طائرات حربية مقاتلة من طراز “إف-35” للإمارات.

فقد أفاد موقع “واللا” العبري، نقلا عن مصادر خاصة، بأن “الإمارات قررت إلغاء لقاء مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب تصريحات نتنياهو ضد صفقة بيع طائرات إف-35”.

وأضاف الموقع بالإشارة إلى “الاجتماع كان من المقرر عقده في الأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل، بين سفيري الدولتين”.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة قولها بأن “الإمارات مهتمة بإيصال رسالة مفادها أنه طالما لم يتم توضيح موقف إسرائيل من هذه القضية، فلن تكون هناك اجتماعات سياسية عامة”.

وأكد نتنياهو في عدة مناسبات منذ توقيع اتفاق التطبيع والسلام بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، على أن الاتفاق لا يشمل بيع طائرات حربية “إف- 35” للإمارات، وقال نتنياهو

“إن اتفاق التطبيع الكامل للعلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، لا يتضمن الموافقة على شراء الإمارات للطائرة الأمريكية المقاتلة إف-35”.