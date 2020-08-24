النواصرة يدعو لتشكيل حكومة تعبر عن نبض الشعب/ فيديو

صرح نائب نقيب المعلمين، د. ناصر النواصرة، إن الشعب الأردني بحاجة إلى حكومة تعبر عن نبضه، مقدما تحيته للشعب الأردني الذي وقف مع المعلمين ووقف مع الصوت الحر، كما شكر المعلمين والمعلمات لوقوفهم في وجه ما أسماه “المؤامرة”.

وأضاف النواصرة، في أول تعليق له عقب الإفراج عنه امس الأحد، أنه أتم ومجلس النقابة 30 يوما من الإضراب عن الطعام وأننا خرجنا أقوياء كما دخلنا، لافتا إلى ريجيم اجباري، حيث كان وزنه قبل توقيفه 89 كيلوغراما في حين أن وزنه الحالي 75 كيلوغرام.

وفي تصريحات لفضائية “اليرموك” أوضح النواصرة أن كل هذا فداء للوطن ولقضية المعلمين، مبينا أننا نحب الوطن ونفديه بدمائنا وننتمي للقيادة الهاشمية ولا نختلف معها او عليها، دون أن نتنازل عن حقوقنا.

وجدد التأكيد في نهاية مداخلته: “نحن كما نحن، بل أشد وأصلب، هذه رسالة إلى جميع أبناء الشعب الأردني”.

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