يسرا تستعد للمشاركة فى الموسم الدرامي الرمضاني المقبل

حسمت النجمة المصرية يسرا موقفها من خوض دراما رمضان المقبل 2021، بعد نجاحها الكبير في رمضان الماضى من خلال مسلسلها “خيانة عهد”، حيث تعاقدت على تقديم مسلسل جديد مع المنتج جمال العدل بشراكة مع شركة سينرجى، وبات صناع العمل يعقدون جلسات تحضيرية فى الوقت الحالى للوقوف على التفاصيل النهائية، حسبما أكد منتج العمل جمال العدل .

وتدرس يسرا الان أكثر من فكرة لتقديمها فى رمضان المقبل لكى تظهر بشكل جديد ومختلف عما قدمته من قبل، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على المخرج الذى يتولى إخراج المسلسل، وحينما يستقر صناع المسلسل على الفكرة الرئيسية والسيناريو تبدأ الجهة المنتجة باختيار المخرج وباقى الأبطال الذين يشاركون يسرا فى العمل.

يذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل “خيانة عهد” الذى عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً، هو من إخراج سامح عبد العزيز، وهو من بطولة كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وقد تم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة” إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة.