يحدث في بلاد الحرمين.. حفلة عراة على شواطئ مدينة الخُبر/ فيديو

ضج موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة العربية السعودية بعد تداول مقطع فيديو لحفل يرتدي المشاركون فيه ملابس البحر، قالوا إنه للبنانيين على أحد شواطئ مدينة الخبر.

ووصف ناشطون المشهد بـ”التعري الفاضح”، ودشنوا هاشتاغ بعنوان “لبنانيون يتعرون في الخبر”، تصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة.

ولاقى المقطع رفض كثير من النشطاء، إن كان بسبب التوقيت الذي يأتي في ظل إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، أو إن كان بسبب اللباس.

وطالبوا الجهات المختصة باتخاذ الإجراء اللازمة، مشيرين إلى أن ما حصل يخالف قيم المجتمع وأنظمة الذوق العام في المملكة.