وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 52 حالة، ووفاة واحدة، و33 إصابة جديدة بالكورونا 29 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1609
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يحدث في بلاد الحرمين.. حفلة عراة على شواطئ مدينة الخُبر/ فيديو

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