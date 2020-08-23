وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 52 حالة، ووفاة واحدة، و33 إصابة جديدة بالكورونا 29 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1609

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، 29 منها محلية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1609.

وقد توزعت الإصابات الجديدة، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 29 حالة محليّة جاءت تفاصيلها كما يلي: 26 حالة في محافظة العاصمة عمّان(21 حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و5 حالات تحت الاستقصاء)، وحالة من محافظة مأدبا، مخالطة لمصابين سابقين، وحالة من محافظة العقبة، لعامل من جنسيّة عربيّة (تحت الاستقصاء)، إضافة إلى حالة وفاة لسيّدة تبلغ من العمر 94 عاماً، تمّ اكتشاف إصابتها أمس وتوفّيت في مستشفى البشير.

كما سجلت 4 حالات خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (1 من البحرين، و1 من تركيا، و1 من السعوديّة، و1 من بنغلادش).

وأشار الموجز إلى تسجيل 52 حالة شفاء، منها 8 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و 44 حالة في المنطقة الخاصّة لعزل المصابين في البحر الميّت، لافتا إلى إجراء 7827 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 745100 فحص.

ودعت الوزارة الجميع، في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة