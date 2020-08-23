وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 52 حالة، ووفاة واحدة، و33 إصابة جديدة بالكورونا 29 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1609
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جرينتش+2 10:11
وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 52 حالة، ووفاة واحدة، و33 إصابة جديدة بالكورونا 29 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1609

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