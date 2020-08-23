ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم وغدا

ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الأحد، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء الثلاثاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الاغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27 وفي البحر الميت وخليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.

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