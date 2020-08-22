زوج هالة صدقي ينكر نسب أبنائه ويتهمها بسرقة أمواله.. وهي تكذّبه

بعد واقعة “أحمد عز” و”زينة” وكلمته الشهيرة “والله مش ولادي”، يطل علينا اليوم “سامح سامي” زوج الفنانة الشهيرة “هالة صدقي” متهما إياها باستخدام بويضات سيدة أخرى دون علمه، وسرقة أمواله.

“سامي” قال إنه قام بعمل توكيل عام رسمي لزوجته في عام 2012، أثناء الانفلات الأمني التي كانت تشهده مصر، ولا يجوز إلغاء التوكيل إلا بوجود الطرفين”.

وتابع”في 2016 حدثت مشاكل بيننا فمقدرتش أعيش معاها تاني (لم أستطع العيش معها مرة أخرى)، وسافرت أمريكا، وتفاجأت بعد بأنها رفعت قضايا نفقة بأرقام خيالية.

وأضاف “بالنسبة لقضية النفقة فقد قدمت كل ما يثبت أني لا أملك هذه المبالغ، ولكنها أحضرت اثنين من الشهود الزور وتم تأييد الحكم علي وإلزامي بتسديد النفقة”.

وزاد أنها “باعت الأرض التي كنت أملكها ويبلغ سعرها ثمانية ملايين جنيه، كما أنها حصلت على مبالغ مالية من البنك وأغلقت حسابي بعدها، واضطررت لرفع دعوى أمام القضاء المصري الذي لغى التوكيل بالفعل”.

إنكار النسب

وعن أولاده قال “سامح”: “أنا مش عارف أشوفهم ولا أسمع صوتهم ولا أكلمهم، ولا أعرف حاجة عنهم خالص”.

وتابع “أمهم أجبرتهم على إلغاء اسمي من أسمائهم ليصبحوا سامو صدقي، ومريم صدقي، هو أنا عملت إيه (ماذا فعلت) عشان تعمل كل ده، وإيه ذنب أبي وأمي ميشوفوش أحفادهم”.

واختتم حديثه: “المفاجأة إن هالة صدقي مش أمهم الحقيقية مع العلم بأن البويضات لسيدة أخرى دون الرجوع لي”.

واختتم كلامه بالاستنجاد بالنائب العام “أرجوك ساعدني لأني مقهور، وأنا عاوز عمل تحليل DNA”.”.

هالة صدقي ترد

“هالة صدقي” ردت على اتهامات زوجها عبر فيسبوك قائلة: “لما أب يتخلى عن مراته (زوجته) وأولاده ويشهر بهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفِي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس تبع النفقة ينكر نسبهم وفِي الآخر يرفض يطلّق، منتظر الثمن”.

وأضافت: “تم عمل بلاغ ضد الموقع اللي تم التشهير بي وبأولادي وبلاغ ضد المحامي للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لسرد وقائع ليس لها أي صحة ولمجرد التشهير والضغط عليه”.

وزادت: “اعتذر لإقحامكم في أمور شخصية وليس مجالها الميديا، ولكن وجب التوضيح بعد صمت خمس سنين”.