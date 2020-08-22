بقيادة السمسار اليهودي "كوشنر".. تحرك أمريكي جديد لدفع السعودية والبحرين وعُمان لمباشرة التطبيع على غرار الإمارات
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العضايلة: تمديد حظر التجوال للمواطنين حتى 11 والمنشآت 10 مساءً

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