العضايلة: تمديد حظر التجوال للمواطنين حتى 11 والمنشآت 10 مساءً

عمان 22 آب (بترا)- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أنّ النيّة تتّجه لفرض حظر التجول الشامل يوم الجمعة المقبل الموافق 28 آب الحالي في محافظتيّ العاصمة والزرقاء، والمحافظات التي تسجل إصابات بفيروس كورونا بشكل مقلق ومتسارع.

كما أعلن العضايلة خلال إيجاز صحفي مساء اليوم السبت في رئاسة الوزراء عن مجموعة قرارات فورية وعاجلة من بينها تعليق قُدّاس يوم الأحد في كنائس العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء، كإجراء احترازي لحماية المصلّين.

وأضاف أنه تم الإيعاز للحكاّم الإداريين في باقي المحافظات لتشديد التدابير الاحترازية من تعقيم، وارتداء للكمامات والالتزام بالتباعد في جميع كنائس المملكة، مع تكثيف الفحوصات الموجهة في منطقة الأشرفية، وتشديد الإجراءات الاحترازية في المنطقة ذاتها وتحديداً الحي المتعارف عليه بحي الأرمن بعد تسجيل عدد من الإصابات بكورونا.

كما أشار العضايلة إلى تمديد ساعات حظر التجول في جميع محافظات المملكة اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، إذ يبدأ الحظر الساعة العاشرة مساء للمنشآت، والساعة الحادية عشرة للمواطنين، ويستمر حتى الساعة السادسة صباحاً.

وفيما يتعلق بلواء الرمثا، أعلن العضايلة عن فك العزل عن اللواء اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب الحالي، والعودة لساعات الحظر المعمول بها في باقي المحافظات، وذلك في حال استمرت الحالة الوبائية بنفس وتيرة الاستقرار الحالي في الرمثا.

وجدد العضايلة التأكيد على أن مصفوفة فتح القطاعات والتعامل مع جائحة كورونا التي وضعت على مستوى وطني في حزيران الماضي، والتي تتطلب العودة إلى مرحلة أكثر خطورة، في ظل ما سجل من إصابات متراكمة على مدار الأسبوع، يتم تحديثها على مستوى المحافظة والألوية والمدن، في ظل التوجه لعدم فرض حظر شامل على مستوى المملكة، نظراً لانعكاساته السلبية اجتماعيا واقتصاديا، وتحسّن قدرتنا على التكيف مع الوباء.

وأكد عدم الانتقال إلى المستوى “متوسط الخطورة” في هذه الفترة، بل سيتم فرض إجراءات عزل وحظر على مستوى المناطق الساخنة فقط.

ولفت العضايلة إلى اجتماع لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الوزارية اليوم في رئاسة الوزراء بحضور مندوبين عن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إذ تم استعراض الحالة الوبائية على مستوى الوطن والمحافظات، وعدد من المناطق الساخنة.

وبين أن اللجنة اتخذت بعض الإجراءات الفورية التي ستعلنها الحكومة استجابة للتطورات المقلقة في أعداد الإصابات ومواقعها، إضافة إلى تحديد مجموعة إجراءات احترازية أخرى تتجه النية إلى تنفيذها بحدود نهاية هذا الأسبوع الحالي، في حال استمرت الحالة الوبائية في التطور المقلق الذي نشهده.

وحول تشديد إجراءات ومعايير السلامة والصحة العامة، أشار العضايلة إلى تكليف مديريات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية لمتابعة الالتزام بقواعد السلامة العامة والتدابير الاحترازية، واستخدام تطبيق “أمان” من قبل الموظفين والمراجعين.

وأضاف أن وزارة العمل ستقوم بوضع ضوابط للقطاع الخاص مرتبطة بتشديد الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية تطبيقاً لأمر الدفاع (11) واستخدام تطبيق “أمان” للعاملين في القطاع الخاص.

وأكد أن تشديد الرقابة مستمر على جميع المنشآت والمطاعم للتأكد من الالتزام بشروط السلامة والصحة العامة والتقيد بالتدابير الاحترازية خاصة بالتباعد والتعقيم، إضافة إلى أن العمل جار لوضع بروتوكول صحي احترازي خاص بكيفية إغلاق وفتح المنشآت الصناعية في حالة تسجيل إصابات.

واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: “حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء”.

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